В Италии перед Новым годом начнется вакцинация

Первые вакцины от коронавируса нового типа будут введены в Италии 27 декабря - в единый день вакцинации ЕС, - массовая вакцинация начнется после рождественских и новогодних праздников, в начале января 2021 года.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в пятницу заместитель министра здравоохранения Сандра Дзампа, передает Day.Az.

"Начнем 27 декабря, но массовая вакцинация стартует на следующий день после праздника Святой Эпифании (6 января, когда Римско-католическая церковь отмечает праздник Богоявления, завершающий рождественский цикл торжеств - прим. ТАСС)", - сказала замминистра.

Чрезвычайный комиссар по противодействию пандемии Доменико Аркури ранее озвучил план вакцинации, который будет осуществляться при координации с региональными властями. По его словам, 27 декабря будут доступны 9 750 доз вакцины Pfizer - BioNtech. Первые дозы вакцин поступят в римский Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани, а оттуда будут доставлены в регионы страны, где и будут одновременно сделаны первые инъекции.

Он также уточнил, что в первую очередь вакцину получат медицинские работники, затем люди из групп риска. В феврале планируется начать масштабно прививать пожилых людей. Власти рассчитывают вакцинировать от ковида большую часть итальянцев к осени будущего года.

При этом вакцинация не носит обязательного характера. Согласно разным опросам, восемь из десяти итальянцев готовы сделать прививку, но не на первом этапе кампании. Некоторые медики тоже хотят повременить с прививкой, и власти не исключают, что со временем медработники будут обязаны сделать вакцину.

На первом этапе в страну поступят 1,8 млн доз вакцин, вторая поставка составит 2,5 млн доз. Эти препараты будут распределены по областям, где должна быть обеспечена готовность к кампании по вакцинации. Всего Италия заказала 202 млн доз вакцин, которые поступят от шести производителей в течение 21 месяца.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что вакцинация от коронавируса нового типа начнется во всех странах Евросоюза с 27 по 29 декабря. Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) должно принять решение по вакцине, разработанной консорциумом компаний Pfizer и BioNTech, 21 декабря. В свою очередь, Еврокомиссия объявила, что через два дня после этого сможет разрешить использование вакцины в странах ЕС. Большинство стран на национальном уровне также уже подтвердили дату 27 декабря.