Подросток на роликах едва не расстался с жизнью

В городе Давлеканово ребенка на роликах смыло в воду разлившейся реки. Сразу несколько видеозаписей выложили пользователи соцсетей, передает Day.Az со ссылкой на bashinform.ru.

На одной из записей видно, что две девочки на роликах расходятся в разные стороны. Та, которая пытается забраться на мостик, теряет равновесие и падает в воду. Барахтающегося в потоке холодной воды ребенка спас проходивший вовремя прохожий.