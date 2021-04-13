https://news.day.az/world/1333774.html Подросток на роликах едва не расстался с жизнью - ВИДЕО
Подросток на роликах едва не расстался с жизнью - ВИДЕО
В городе Давлеканово ребенка на роликах смыло в воду разлившейся реки. Сразу несколько видеозаписей выложили пользователи соцсетей, передает Day.Az со ссылкой на bashinform.ru.
На одной из записей видно, что две девочки на роликах расходятся в разные стороны. Та, которая пытается забраться на мостик, теряет равновесие и падает в воду. Барахтающегося в потоке холодной воды ребенка спас проходивший вовремя прохожий.
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