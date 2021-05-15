Индийский штамм коронавируса может вызвать масштабную волну эпидемии в Британии

Индийский штамм коронавируса B.1.617.2, распространяющийся в Великобритании, может вызвать масштабную третью волну эпидемии на территории королевства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Daily Telegraph, ссылаясь на несколько моделей, подготовленных британскими исследователями для научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям при британском кабинете министров.

Как в пятницу заявил главный санитарный врач Англии Крис Уитти, в настоящий момент британские эксперты считают, что индийский штамм вируса способен передаваться быстрее, чем британский вариант B.1.1.7, который в настоящий момент является доминирующим в королевстве и значительно более заразен, чем штаммы, циркулировавшие в стране весной прошлого года. Согласно прогнозам Уорикского университета, если трансмиссивность (заразность) B.1.617.2 на 40% выше по сравнению с британским штаммом, то к августу на пике третьей волны эпидемии в стране будут госпитализировать по 6 тыс. человек в день. Если же новый штамм на 50-60% более заразен, то суточное число госпитализаций может превысить 10 тыс. В январе, на пике второй волны эпидемии этот показатель достигал 3,7 тыс., а больницы королевства едва не оказались перегружены.

Эта модель учитывает тот факт, что в Великобритании уже больше 68% взрослых (36,1 млн человек) получили хотя бы одну из двух инъекций вакцины от коронавируса, а почти 37% (19,3 млн) были привиты дважды. Это связано с тем, что вакцины не дают полной защиты от заражения и не сводят к нулю риск развития тяжелых форм болезни, особенно у людей из групп повышенного риска. Кроме того, в Великобритании, начавшей вакцинацию с самых пожилых жителей страны, пока не привито большинство людей моложе 40 лет.

Специалисты из Лондонской школы гигиены и тропической медицины считают, что число смертей среди инфицированных коронавирусом британцев к июлю может достигнуть 1 тыс. в сутки, если британский вариант будет вытеснен еще более заразным штаммом. Авторы прогнозов указывают, что ситуация, вероятно, будет на порядок лучше при сохранении действующих коронавирусных ограничений, которые должны быть ослаблены 17 мая. С этого дня в Великобритании должны полноценно возобновить работу пабы, рестораны, музеи, кинотеатры, концертные залы и гостиницы. Британское правительство не намерено отказываться от данного шага, однако в пятницу премьер-министр королевства Борис Джонсон предупредил, что последний этап введения послаблений, запланированный на 21 июня, может оказаться отложен.

Индийский штамм в Британии

В пятницу Служба общественного здравоохранения Англии сообщила о выявлении первых четырех летальных исходов в стране в результате заражения индийским вариантом коронавируса. Всего в Великобритании обнаружено более 1,3 тыс. случаев инфицирования этим штаммом. За последнюю неделю их число выросло более чем в два раза. Наиболее активно распространение B.1.617.2 идет в Блэкберне и Болтоне на северо-западе Англии, где власти проводят массовое тестирование на COVID-19, а в ближайшее время могут начать прививать население в приоритетном порядке.

После выявления в Великобритании первых случаев заражения индийским штаммом коронавируса власти королевства ужесточили правила въезда из Индии.