https://news.day.az/world/1343543.html В России вертолет упал в море
В России вертолет упал в море
Один человек погиб, двое травмированы, один пропал без вести в результате крушения вертолета "Робинсон" в Архангельской области, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что вертолет упал в Белое море.
"К сожалению, один человек погиб, два человека живы, но находятся в тяжелом состоянии. Судьба еще одного остается неизвестной", - сказали в ведомстве.
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