В России вертолет упал в море

Один человек погиб, двое травмированы, один пропал без вести в результате крушения вертолета "Робинсон" в Архангельской области, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что вертолет упал в Белое море.

"К сожалению, один человек погиб, два человека живы, но находятся в тяжелом состоянии. Судьба еще одного остается неизвестной", - сказали в ведомстве.