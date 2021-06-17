https://news.day.az/world/1353606.html Грузия увеличила импорт электроэнергии из Азербайджана на 21%
Грузия увеличила импорт электроэнергии из Азербайджана на 21%
В январе-мае этого года Грузия импортировала из Азербайджана 503,4 миллиона кВт\ч электроэнергии, передает Day.Az со ссылкой на Business Грузия.
Согласно отчету Коммерческого оператора электроэнергетической системы Грузии (ESCO), Грузия увеличила импорт электроэнергии из Азербайджана на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Вместе с тем, в мае этого года Грузия сократила импорт электроэнергии из Азербайджана на 98,4%.
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