Новые мутации коронавируса будут появляться, пока не вакцинируется весь мир

Новые штаммы коронавируса будут появляться, пока весь мир не вакцинируется. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель, отвечая в Бундестаге на вопросы парламентариев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Разные вариации могут появляться, пока весь мир не будет привит", - сказала она. "Мы должны это учесть", - подчеркнула Меркель.