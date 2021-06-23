Еврокомиссия предложила создать единое агентство ЕС по кибербезопасности

Еврокомиссия предложила создать в единое европейское агентство по обеспечению кибербезопасности сообщества. Об этом сообщил замглавы Еврокомиссии по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас на пресс-конференции в Брюсселе в среду, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Еврокомиссия предложила сегодня свою концепцию создания нового Совместного агентства для борьбы с растущим числом серьезных кибернетических нападений, влияющих на государственные системы, а также на жизнь предприятий и граждан в Европейском союзе", - сказал Схинас.

"Мы фиксируем рост количества, масштабов и размах последствий кибератак, которые серьезно влияют на нашу безопасность. Необходимость продвинутых и скоординированных ответных мер возрастает, и все игроки в ЕС должны быть готовы к коллективному реагированию и обмену информацией в кибернетической сфере", - заявил он.

Согласно опубликованным Еврокомиссией материалам, агентство ЕС по кибербезопасности должно будет объединить ресурсы и опыт ЕС и его стран-членов для эффективного предотвращения, сдерживания и реагирования на массовые киберинциденты и кризисы. Чтобы эта инициатива была воплощена в жизнь и получила бюджетное финансирование ЕС, ее должны одобрить Совет ЕС и Европарламент.