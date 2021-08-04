В Британии отца признали виновным в убийстве младенца, у которого был 71 перелом ребер

Отец 39-дневного младенца был признан виновным в убийстве своего ребенка - судмедэксперты нашли у новорожденного более 71 переломов и трещин в ребрах и заключили, что ребенка неоднократно били и трясли, пишет Sky News.

Ребенок жил со своей матерью, но иногда отец забирал его на выходные - именно в гостях у отца малыша нашли мертвым. Сообщается, что 31-летний Джеймс Дин Кларк отрицал свою причастность к смерти своего сына - младенца Шона Кларка, и был описан как "проявивший отсутствие раскаяния" во время суда.

"Джеймс Кларк несет ответственность за самое отвратительное и ужасное из преступлений - убийство беззащитного ребенка. Вся моя команда была по-настоящему шокирована отсутствием раскаяния, которое он продемонстрировал на протяжении этого расследования и последующего судебного процесса, на завершение которого ушло более трех с половиной лет", - заявил следователь Джеймс Риччио.

По данным следствия, на момент смерти ребенку было чуть больше месяца, однако вскрытие показало, что на него по крайней мере трижды нападали за его короткую жизнь. Эксперты обнаружили множественные переломы ребер и травмы головы.

Самые последние травмы были получены незадолго до смерти Шона, а самые ранние - за две недели до нее. Незадолго до смерти мать ребенка начала переживать - он очень плакал, особенно когда его брали на руки, иногда кашлял кровью.