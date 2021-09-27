Европейской промышленности грозит дефицит углекислого газа

Европейская промышленность может столкнуться с масштабным дефицитом углекислого газа (CO2), необходимого для охлаждения оборудования и производства пищевых продуктов. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на оценки компании Nippon Gases - крупного поставщика промышленных газов на европейский рынок, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В компании заявили, что дефицит CO2, который уже испытывает Великобритания, коснется также других стран Европы. Это связано с ростом цен на природный газ и нарушением ряда промышленных и логистических циклов. Nippon Gases, которая в прошлом году поставила в континентальную Европу промышленных газов на $1,5 млрд, заявила, что имеющиеся у нее в Европе запасы CO2 за последнее время сократились вдвое.

Одной из причин нехватки углекислоты стали проблемы, с которыми столкнулись европейские производители удобрений. При нынешнем уровне цен на природный газ перестает окупаться работа многих предприятий, производящих азотные удобрения, а также CO2 в качестве побочного продукта.

О планах сократить производство удобрений в Европе на 40% ранее сообщила норвежская Yara - крупнейший европейский производитель минеральных удобрений. О прекращении работы двух своих производств в Великобритании заявил американский производитель удобрений CF Industries, однако их работа будет возобновлена после достигнутого компанией с британскими властями соглашения о субсидиях.

Из-за роста цен на природный газ производство CO2 в Великобритании сократилось на 60%, что создало угрозу перебоев с поставками пищевых продуктов. Углекислый газ чрезвычайно важен для пищевого сектора - он используется для производства газировки и пива, а в мясной промышленности - для оглушения скота перед забоем и для увеличения срока хранения скоропортящейся продукции. По данным Financial Times, британские власти предупредили, что приоритет в поставках двуокиси углерода будет у ядерной промышленности и Службы общественного здравоохранения, которые используют углекислоту для охлаждения.