Тельман Исмаилов арестован в Черногории

Задержанного в Черногории бизнесмена Тельмана Исмаилова арестовали на два месяца, сообщила адвокат Марина Русакова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Ведомости, решение об аресте уже обжаловано.

По словам адвоката, Исмаилова арестовали после его прошения о предоставлении политического убежища в Черногории. Вопрос об этом все еще остается на рассмотрении властей, несмотря на арест.

Бывший владелец и директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов был задержан в Черногории на основании ордера, выданного Россией, сообщало ранее черногорское издание Vijesti.

В СК РФ сообщили, что у ведомства в производстве находится уголовное дело по обвинению Исмаилова в организации убийства двух предпринимателей и ряд других дел. В 2015 г. Исмаилов был признан в России банкротом, а в ноябре 2017 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал Исмаилова из-за предъявленного обвинения в организации двух убийств (ст. 105 ч. 2 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 ч. 1 УК), говорила его адвокат Марина Русакова.

Речь идет об организации убийства владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя компании "Люблино моторс" Юрия Брилева в мае 2016 г., уточнял "Ведомостям" источник в Следственном комитете России. После этого Исмаилов был объявлен в международный розыск. По состоянию на 2019 г. бизнесмен вместе со своим братом Рафиком Исмаиловым находился в международном розыске.