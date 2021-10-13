В Испании задержали устроившего стрельбу в кампусе университета

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в среду вечером в кампусе Университета Страны Басков в городе Лехона. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в региональной полиции, передает Day.Az.

"Был человек, который произвел выстрелы из ружья, - уточнили в правоохранительных органах. - Нет пострадавших, он уже задержан". О личности арестованного информации пока нет.

Как передает газета El Pais, мужчина стрелял в фасад здания факультета наук и технологий, а также в сторону автобуса.