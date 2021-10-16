В Европе упали продажи новых автомобилей

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам сентября значительно сократились, что вынудило несколько крупных концернов временно остановить производство на своих заводах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей, известной как ACEA, в прошлом месяце спрос на новые машины упал до 718 598 единиц, что стало худшим результатом за месяц сентябрь с 1995 года.

По сравнению с сентябрем прошлого года, число новых зарегистрированных автомобилей снизилось на 23,1%. Отрицательная динамика авторынка Европы фиксируется уже третий месяц подряд.

Все основные рынки ЕС демонстрируют двузначное снижение:

По данным экспертов, в Италии продажи рухнули почти на треть.

В Германии они сократились более чем на 25%.

Во Франции на 20,5%, В Испании на 15,7%.

Падение авторынка прежде всего вызвано перебоями в поставках новых автомобилей, к которым привел мировой дефицит полупроводников и запчастей. Сильнее всего это затрагивает наиболее высокотехнологичные модели с современными мультимедийными системами. Ассоциация европейского бизнеса также прогнозирует сохранение негативного тренда на рынке автомобилей еще на несколько месяцев.