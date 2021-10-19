ФБР проводит обыск в домах российского бизнесмена Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке

Сотрудники Федерального бюро расследований США (ФБР) проводят обыск в доме, предположительно принадлежащем бизнесмену Олегу Дерипаске. Об этом во вторник сообщил в Twitter журналист телекомпании NBC со ссылкой на представителя ФБР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о частном доме в американской столице, который, как утверждает журналист, принадлежит российскому бизнесмену. Репортер NBC, присутствующий на месте, уточнил, что на данный момент рядом со зданием дежурят несколько сотрудников ФБР, доступ посторонних лиц на территорию ограничен.

ФБР подтвердило, что ведет обыск в доме в Вашингтоне, который якобы принадлежит Дерипаске, об этом заявила во вторник корреспонденту ТАСС официальный представитель ведомства. "У нас нет никакой дополнительной информации [на этот счет], которую мы бы могли сейчас предоставить", - добавила сотрудник ФБР в ответ на вопрос о том, что стало основанием для проведения обыска. Она также не уточнила, по какому делу была дана санкция суда на проведение обыска.

Также отмечается, что федеральные власти США проводят в Нью-Йорке расследование в отношении российского бизнесмена Олега Дерипаски.

NBC проинформировала, что власти США не предъявляли Дерипаске каких-либо обвинений в свете обысков, проводимых в якобы связанных с ним домах в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Минфин США 6 апреля 2018 года ввел рестрикции в отношении Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группу ГАЗ". Находящимся в черном списке закрыт въезд в Соединенные Штаты, их активы в стране замораживаются, а американским гражданам запрещено вести с ними бизнес.

В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля над предприятиями: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.

В марте 2019 года Дерипаска подал в американский суд на Минфин США, заявив, что рестрикции в отношении него несправедливы и незаконны, оценив ущерб, который они нанесли, более чем в $7,5 млрд. Бизнесмен требовал отмены санкций, так как условия для их введения потеряли актуальность. В ответ на это Минфин США рассекретил часть материалов, которые также стали основанием для введения ограничительных мер. Эти данные Дерипаска назвал ложными.