США предрекли войну с Россией из-за Беларуси

Старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер в статье изданию 19Fortyfive предрек США войну с Россией из-за Беларуси. По его мнению, отношения между Минском и НАТО ухудшаются, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор отметил, что граница между Беларусью и Польшей, а также Прибалтикой милитаризируется с обеих сторон, поэтому развертывание вооруженных сил в регионе вызывает далеко не абстрактную обеспокоенность.

"Согласно пятой статье устава НАТО Соединенные Штаты обязаны помочь союзнику, который подвергся нападению", - уточнил Карпентер. Он пояснил, что в приграничной зоне может произойти провокация, которая обернется трагедией в свете нарастания напряженности между Альянсом и ключевым военным союзником Москвы.

Колумнист подчеркнул, что президент США Джо Байден должен обсудить эту тему с российским лидером Владимиром Путиным. Также Вашингтон должен объяснить Польше, что дальнейшая милитаризация границ с Беларусью опасна. Он заключил, что пятая статья устава НАТО не дает союзникам карт-бланш на