https://news.day.az/world/1395331.html Частный вертолет разбился на футбольном стадионе в Ливии
Футбольный стадион города используется как взлетно-посадочная полоса, утверждает издание.
Частный вертолет разбился на футбольном стадионе в Ливии
Частный вертолет упал в воскресенье в городе Тархуна в 80 км к югу от ливийской столицы Триполи. Об этом сообщается на сайте телеканала "218", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Футбольный стадион города используется как взлетно-посадочная полоса, утверждает издание.
В публикации отмечается, что экипаж вертолета выжил.
При этом официальные власти не разглашают подробности инцидента и причины, которые могли привести к аварии.
Администрация учебного госпиталя Тархуна подтвердила прибытие летного экипажа для оказания необходимой медицинской помощи.
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