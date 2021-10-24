Частный вертолет разбился на футбольном стадионе в Ливии

Частный вертолет упал в воскресенье в городе Тархуна в 80 км к югу от ливийской столицы Триполи. Об этом сообщается на сайте телеканала "218", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Футбольный стадион города используется как взлетно-посадочная полоса, утверждает издание.

В публикации отмечается, что экипаж вертолета выжил.

При этом официальные власти не разглашают подробности инцидента и причины, которые могли привести к аварии.

Администрация учебного госпиталя Тархуна подтвердила прибытие летного экипажа для оказания необходимой медицинской помощи.