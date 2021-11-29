Генпрокуратура Франции потребовала посадить экс-премьера страны

Генпрокуратура Франции потребовала приговорить бывшего премьер-министра страны Франсуа Фийона к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 375 тысяч евро.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство Франс Пресс (AFP).

Как отмечается, прокуратура настаивает, чтобы год из 5 лет Фийон отбывал наказание в тюрьме, остальные - на домашнем аресте с электронным браслетом.

15 ноября в апелляционном суде Парижа начался апелляционный процесс по делу бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона.

В июне 2020 года суд Парижа признал Фийона виновным в растрате госсредств и приговорил к пяти годам тюрьмы, три из которых условно. Также Фийон приговорен к штрафу в 375 тысяч евро, в отношении него действует десятилетний запрет занимать выборные должности.

Супруга Фийона Пенелопа признана виновной в соучастии и сокрытии растраты государственных средств. Она приговорена к трем годам тюремного заключения условно и штрафу в 375 тысяч евро.

Защита Фийона сочла приговор несправедливым, была подана апелляция. Апелляционный процесс продлится до 30 ноября.