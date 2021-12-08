В ВОЗ подтвердили, что "омикрон" боится вакцин

Польша и ряд других стран Центральной и Восточной Европы борются с агрессивным сезонным всплеском ковида, вызванного преимущественно штаммом "дельта". Теперь ситуацию рискует усугубить новичок из семейства коронавирусов - штамм омикрон. Правда, в ВОЗ считают, что от него можно защититься имеющимися на рынке вакцинами. Отсюда - необходимость подстегнуть прививочные кампании, в том числе и за счет третьих, бустерных доз.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, Майкл Райан, руководитель программы ВОЗ по чрезвычайному реагированию, заметил: "У нас есть высокоэффективные вакцины, которые доказали свою действенность против всех известных вариантов коронавируса. Нет оснований полагать, что с омикроном будет иначе".

Отличие нынешней волны коронавируса в странах с высоким процентом вакцинированного населения - значительное число легко заболевших при низком уровне смертности по сравнению с ситуацией годичной давности.

Аргумент, который французские власти приводят обществу, призывая непривитых привиться, а тех, кто уже имеет два защитных укола - отправиться за третьим. Одновременно в ЕС ужесточают каждодневные санитарные меры и усиливают проверку ковид-паспортов.