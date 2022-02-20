Сколько людей в Грузии болеют коронавирусом?
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За последние сутки в Грузии зарегистрировано 9 400 случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), умерли 34 человека.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на данные Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.

Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 1 548 893, а число умерших - 15 856.

Вылечились 1 388 534 человека.