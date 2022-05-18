В Австралии заявили о повышенной готовности из-за новой смертельной болезни

Австралийские медики приведены в состояние повышенной готовности из-за новой смертельной болезни, которую назвали "обезьяньей" оспой. Об этом сообщает газета Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сообщается, что министерство здравоохранения Австралии посоветовало государственным медицинским организациям отслеживать движение инфекции по миру, дабы предотвратить ее попадание в страну. Наибольшие опасения у австралийских властей вызывает угроза вспышки эпидемии "обезьяньей" оспы в Китае.