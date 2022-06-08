https://news.day.az/world/1469054.html В аэропорту Еревана заложена бомба?
В аэропорту Еревана заложена бомба?
Поступил сигнал о бомбе, заложенной в ереванском аэропорту "Звартноц".
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС Армении.
На место происшествия выехали пожарные-спасатели, оперативная группа центра кризисного управления, дежурный психолог, кинологическая группа спасательных сил.
В настоящее время на месте работает также инженерно-саперный отряд сил гражданской обороны.
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