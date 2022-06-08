В аэропорту Еревана заложена бомба?

Поступил сигнал о бомбе, заложенной в ереванском аэропорту "Звартноц".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС Армении.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, оперативная группа центра кризисного управления, дежурный психолог, кинологическая группа спасательных сил.

В настоящее время на месте работает также инженерно-саперный отряд сил гражданской обороны.