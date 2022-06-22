Драка медведей за чулан попала на видео в США

Интересы двух косолапых обитателей леса пересеклись на территории постройки, находящейся в населённом пункте Саут-Лейк-Тахо (штат Калифорния, США), передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Видеокамера запечатлела двух диких животных, обладающих довольно-таки мощным телосложением, которые устроили схватку в стеснённых обстоятельствах.

Оба самца оказались в помещении, судя по кадрам видеозаписи, в котором наблюдался некоторый бардак до посещения его зверями, и устроили шумное противостояние, разбудившее хозяйку постройки, позже разместившую видео в сети.