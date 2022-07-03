В Германии назвали главного виновника высокой инфляции

Бывший руководитель мюнхенского института экономических исследований Ifo профессора Ханса-Вернера Зинна утверждает, что основная ответственность за необычайно высокую инфляцию в Европе лежит на Европейском центральном банке. Об этом сообщает издание Compact, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, утверждения о том, что вина за инфляцию в ЕС лежит исключительно на Российской Федерации, дают лишь упрощенное представление о ситуации. Европейский ЦБ "поджег фитиль", а кризис, вызванный пандемией COVID-19, является "спичкой, из-за которой загорелось все вокруг".

Текущий уровень инфляции высок, при этом ситуация постепенно становится все хуже: в ФРГ стоимость производителей выросла на 33,6%, в Испании и Италии - более чем на 40%, а потребительские цены увеличиваются не менее, чем на треть от указанных величин.

"Никаких радужных перспектив на будущее", - рассказал Зинна.