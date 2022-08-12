Тысячи гектаров леса сгорели во Франции

Около 10 тысяч гектаров леса сгорели на территории Франции с начала этой недели. Как передает Day.Az, об этом на своем сайте сообщает телеканал BFMTV.

По информации французских властей, с 8 августа лесные пожары во Франции уничтожили 9830 гектаров леса. Департамент Жиронда на юго-западе страны пострадал сильнее всего - там сгорели 7,4 тысячи гектаров леса. На западе, в Мэне и Луаре, огонь уничтожил 1,5 тысячи гектаров, в Авероне и Лозере на юге страны - 730 гектаров, в Ардеше - 200.

Глава пожарной службы Жиронды Марк Вермелен сообщил, что 11 августа двое пожарных пострадали при тушении пожаров. Тушение огня продолжается. Премьер-министр Франции Элизабет Борн ранее заявила, что Франция запросит у Евросоюза дополнительные самолеты пожаротушения, чтобы справиться с лесными пожарами на территории страны.