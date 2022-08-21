В Москве ожидается аномальная жара

Аномально жаркая погода с температурой воздуха до 33 градусов тепла и без существенных осадков ожидается в Москве на следующей неделе, это на 7-8 градусов выше климатической нормы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве ожидается настоящая жара. 28-30 градусов в понедельник, а уже [во] вторник и среду - 31-33 градуса. Существенных осадков не ожидается. Облачность небольшая будет еще в понедельник, а вот уже со вторника ее просто не будет, будут опять парящие лучи солнца. Воздушные массы со вторника будут перемещаться с юга - с Турции, с Малой Азии, с Ближнего Востока. Это приведет к тому, что температура будет на 7-8 градусов выше климатической нормы, в летний период это аномалия очень большая", - пояснил Вильфанд.

Метеоролог отметил, что температура начнет понижаться во второй половине недели, примерно с пятницы, но все равно будет выше нормы, в диапазоне 25-29 градусов. Давление также будет выше нормы в течение всей недели примерно на 7-10 мм ртутного столба.