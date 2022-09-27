Текущий энергокризис может затмить экономический крах 2009 года

Урон экономике Европы, происходящий из-за прекращения поставок российского газа, постоянно растет и может затмить крах экономики 2009 года. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если следующие месяцы окажутся особенно холодными, а 27 стран Евросоюза не смогут эффективно распределить дефицитные запасы топлива, то ВВП может упасть до 5%. Это примерно равно показателям рецессии 2009 года", - отметили в публикации.

По данным агентства, в лучшем случае ВВП Европы снизится всего на 1%, а снижение будет наблюдаться в октябре. Даже если подобных прогнозов избежать все-таки получится, в 2023 году Европа встретится с третьим по величине со времен Второй мировой войны спадом.

В Bloomberg указали, что рецессия на континенте стала неизбежным событием. Поэтому производители химической продукции, автомобилей и сталелитейных заводов находятся в ожидании "суровой зимы". При этом они вместе с потребителями проявляют обеспокоенность из-за больших счетов за электроэнергию.