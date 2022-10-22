В Иране продолжаются акции протеста

Сегодня в Иране в ряде мест, в том числе в университетах, начались антиправительственные акции протеста.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, акции протеста продолжаются в ряде университетов, в том числе в Тегеранском университете имени Шахида Бехешти, Йездском университете.

Акции протеста также начались перед рядом иранских компаний. В настоящее время перед компанией по производству шоколада "Айдын" в Тебризе сотрудники проводят акцию протеста в связи с социальным положением.

Отметим, что акции протеста начались в нескольких городах Ирана, спустя несколько дней после убийства 16 сентября в Тегеране 22-летней Махсы Амини сотрудниками полиции нравственности Тегерана. Амини была задержана специальным отрядом полиции нравов, который следит за соблюдением норм шариата. Молодую девушку обвинили в неправильном ношении хиджаба по иранским законам.

В связи с социально-общественной ситуацией в Иране к протестам присоединились работники различных организаций, нефтехимических компаний.