В Чили проснулся вулкан Вильяррика, который является самым активным в стране, передает Day.Az со ссылкой на Известия. Власти заблаговременно ввели "желтый" уровень опасности в связи с возможным началом извержения вулкана.

О том, что Вильяррика может проснуться, Национальная служба геологии и горного дела (Sernageomin) предупредила 25 ноября.

"Радиус потенциальной опасности составляет 500 м вокруг кратера", - цитирует заявление агентство MercoPress.

Отмечается, что ситуация может поменяться в ближайшие несколько дней. Сейчас видеосъемка с самолета показывает, что вулкан проявил активность: над его кратером днем был виден дым, а к вечеру начали появляться языки пламени. Пока извержение вулкана не началось, то вспышки внутри кратера не выходят за его территорию.