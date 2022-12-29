https://news.day.az/world/1524307.html Пожар в крупном бизнес-центре в Санкт-Петербурге - ФОТО - ВИДЕО
Пожар в крупном бизнес-центре в Санкт-Петербурге - ФОТО - ВИДЕО
В Санкт-Петербурге горит бизнес-центр "Берег". Из здания эвакуировали 200 человек, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Петербургу и Ленобласти.
"29 декабря в 16:41 поступило сообщение о пожаре по адресу: Калининский район, проспект Непокоренных, дом 17, корпус 4. Происходит горение в складском здании, площадь уточняется", - говорится в сообщении.
Сведений о пострадавших пока нет. С огнем ведут борьбу 30 спасателей, а также привлечено шесть единиц техники.
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