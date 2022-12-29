Пожар в крупном бизнес-центре в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге горит бизнес-центр "Берег". Из здания эвакуировали 200 человек, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Петербургу и Ленобласти.

"29 декабря в 16:41 поступило сообщение о пожаре по адресу: Калининский район, проспект Непокоренных, дом 17, корпус 4. Происходит горение в складском здании, площадь уточняется", - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших пока нет. С огнем ведут борьбу 30 спасателей, а также привлечено шесть единиц техники.