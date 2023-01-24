В Иране убили двоих полицейских

В иранской провинции Систан и Белуджистан убиты двое полицейских.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в управлении полиции Систана и Белуджистана.

Сообщается, что вчера ночью сотрудники полицейского участка Бампур подверглись нападению со стороны вооруженных людей во время патрулирования.

В перестрелке погибли майор Мухтар Момини и лейтенант Абузар Умидвар, один полицейский был ранен.

Нападавшие скрылись с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело. Для задержания участников нападения создана специальная оперативно-розыскная группа.