https://news.day.az/world/1531108.html В Иране убили двоих полицейских
В Иране убили двоих полицейских
В иранской провинции Систан и Белуджистан убиты двое полицейских.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в управлении полиции Систана и Белуджистана.
Сообщается, что вчера ночью сотрудники полицейского участка Бампур подверглись нападению со стороны вооруженных людей во время патрулирования.
В перестрелке погибли майор Мухтар Момини и лейтенант Абузар Умидвар, один полицейский был ранен.
Нападавшие скрылись с места происшествия.
Возбуждено уголовное дело. Для задержания участников нападения создана специальная оперативно-розыскная группа.
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