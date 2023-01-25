Мальчик из Бангладеш случайно уплыл в Малайзию после игры в прятки

Мальчик по имени Фахим из бангладешского города Читтагонг играл в прятки и оказался в Малайзии. Ребенок шесть дней провел в грузовом контейнере без еды и воды. Видео спасения распространились в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Ребенок решил спрятаться в грузовом контейнере. В процессе игры он устал и заснул. Его не заметили и случайно заперли. Контейнер перенесли на судно, разгрузили только в малазийском Порт-Кланг.

После обнаружения грузчики вызвали Фахиму скорую. Мальчика госпитализировали с тяжелым истощением.

Власти Малайзии уже заявили, что эту историю не стоит классифицировать как незаконную перевозку людей. Процедура репатриации ребенка на родину уже началась.