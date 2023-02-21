Нарушивший обещание президент Ирана вновь дал слово

Сегодня, 21 февраля, президент Ирана выступил в парламенте и пообещал, что валюта и золото снова подешевеют.

Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Azad İran.

Отмечается, что глава режима Ибрагим Раиси дал такое же обещание во время выступления в парламенте 28 дней назад, заявив, что инфляция в стране будет уменьшена, курсы валют и золота понижены. В то время доллар стоил 40 000, а золотая монета - 25 млн туманов, тогда как сейчас курс доллара повысился до 50 000, цена золотой монеты - до 29,3 млн туманов.