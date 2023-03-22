В центре Лондона впервые зажгли гирлянды в честь Рамадана

Многочисленные гирлянды с 30 тыс. лампочек впервые зажгли во вторник вечером в культурном центре Лондона - Уэст-энд - в честь священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом в среду сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на организатора мероприятия Айшу Десаи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я вспомнила, как любовалась рождественскими огнями с сестрой. Раньше я жила на Ближнем Востоке и захотела принести радость и волшебство [Рамадана] в Лондон", - сказала Десаи. По словам организатора, она также стремилась "ближе познакомить" жителей Лондона со священным мусульманским месяцем.

Гирлянды зажег на улице Ковентри-стрит, соединяющей Пикадилли-серкус с Лестер-сквер, мэр мегаполиса Садик Хан, один из 1,3 млн лондонцев, исповедующих ислам, отмечает Би-би-си.

Священный месяц Рамадан по лунному календарю начнется 23 марта. В исламе это месяц очищения духа и тела, соблюдения строгого поста, когда верующие отказываются от пищи и воды от восхода и до заката солнца. В течение 30 дней мусульмане читают молитвы, совершенствуют свои благие качества, прекращают ссоры, проявляют особое чувство сострадания к нищим, раздавая милостыню, таким образом очищаясь от грехов и надеясь на милость Аллаха.