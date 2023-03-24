США и ЕС провели военно-морские учения

США и Европейский союз (ЕС) впервые провели совместные военно-морские учения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Европейской Службы внешних связей.

"2 декабря 2022 года в соответствии с решением последнего раунда консультаций высокого уровня ЕС-США по Индо-Тихоокеанскому региону 23 и 24 марта Европейский союз и США провели совместные военно-морские учения", - отмечается в сообщении.

Совместные военно-морские учения проходили в рамках реализации ЕС и США свободы навигации в открытом море и патрулирования.

В учениях приняли участие USS Paul Hamilton из США, а также испанский корабль "REINA Sofia" и итальянский " CARLO BERGAMINI ", задействованные в операции "Аталанта" ВМС ЕС.

Обучение включает в себя совместную деятельность, процедуры, нацеленные на улучшение интеграции.