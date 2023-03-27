Швеция запретила военным пользоваться TikTok

Минобороны Швеции запретило военным использовать TikTok на служебных устройствах из-за угрозы утечки важных данных в КНР и предписало удалить его.

Об этом сообщает Sveriges Radio, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как утверждается, способность приложения к сбору данных о предпочтениях пользователя, а также информация о местоположении телефона вынуждает шведских военных пойти на этот шаг.