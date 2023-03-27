https://news.day.az/world/1550012.html Швеция запретила военным пользоваться TikTok
Швеция запретила военным пользоваться TikTok
Минобороны Швеции запретило военным использовать TikTok на служебных устройствах из-за угрозы утечки важных данных в КНР и предписало удалить его.
Об этом сообщает Sveriges Radio, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Как утверждается, способность приложения к сбору данных о предпочтениях пользователя, а также информация о местоположении телефона вынуждает шведских военных пойти на этот шаг.
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