Нефтяные гиганты замедляют переход к электромобилям

Американские нефтяные гиганты Chevron и ExxonMobil придумали экологичный бензин, который может стать альтернативой переходу на электродвигатели. Разработанное ими топливо должно помочь сделать обычные авто не сильно вреднее для планеты, чем электрокары, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

В состав нового горючего входят соевые бобы и другое сырье, которое не связано с ископаемыми углеводородами. По данным Exxon, ее "чистый" бензин поможет сократить выбросы парниковых газов на 75 процентов по сравнению с обычным бензином. В Chevron заверили, что их смесь на 40 процентов менее углеродоемка, чем традиционное топливо для машин.

"Мы действительно верим, что для легковых машин должны быть альтернативы. Электрификация - не единственный способ решить проблему", - заявил президент Chevron по продуктам в Северной и Южной Америке Энди Уолц. Однако представители нефтяных гигантов подчеркнули, что выход безопасных для планеты топливных смесей на рынок и их доступность будут зависеть от государственной поддержки.