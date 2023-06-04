Глава Пентагона ждет, пока в Китае «ответят на звонок»

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил во время дискуссии на площадке регионального форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла", что США необходимо обсуждать с Китаем тему контроля над вооружениями, в шутку сказав, что для этого в КНР должны "ответить на телефонный звонок". Трансляцию вело американское Минобороны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Что касается конкретных контактов с КНР по вопросу контроля над вооружениями, то эту тему необходимо обсуждать. Как только (в КНР. - "Газета.Ru") ответят на наш телефонный звонок, мы это сделаем", - сказал Остин.