Партия Пашиняна не сможет назначить мэра Еревана

Партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" не удалось одержать победу на выборах в совет старейшин Еревана по итогам которых определяется мэр столицы, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По данным ЦИК республики, за "Гражданский договор" проголосовали 32,57% избирателей. Кандидат в мэры от этой партии - бывший вице-премьер Армении, действующий вице-мэр Тигран Авинян. По закону, победившая партия может самостоятельно определить мэра Еревана, если в результате выборов набирает более 50% голосов.

В совет старейшин Еревана прошли также партии "Национальный прогресс" (кандидат в мэры - актер Айк Марутян, уже занимавший этот пост) - 18,89%, "Мать Армения" (кандидат в мэры - бывший оппозиционный депутат Андраник Теванян) - 15,43%, провластная партия "Республика" (кандидат в мэры - Артак Зейналян) - 11,32%, основанная бывшим полицейским, известным видеоблогером Варданом Гукасяном партия "Общественный голос" (кандидат в мэры - Артак Галстян) - 9,68%.

Теперь прошедшие в совет старейшин политические силы в течение двух недель должны самостоятельно избрать мэра путем формирования коалиций, в противном случае будет назначено новое голосование