Американский генерал Марк Милли ушел в отставку

Американский генерал Марк Милли покинул должность главы Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.

Президент США Джо Байден назвал Милли "непоколебимым перед лицом опасности" и вспомнил, как он "однажды пробежал по заминированному мосту, чтобы не дать проехать по нему двум боевым танкам, которые эвакуировали раненых военнослужащих".

"Марк, ваше партнерство было для меня бесценным", - добавил глава государства.

Милли передал командование главнокомандующему ВВС генералу Чарльзу Брауну.