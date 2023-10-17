https://news.day.az/world/1607362.html Миссия ЕС открыла еще одну базу в Армении
Миссия ЕС открыла еще одну базу в Армении
Мониторинговая миссия ЕС в Армении открыла еще одну базу.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации миссии ЕС на странице "X".
"Это последняя база, открытая согласно плану миссии. В открытии приняли участие глава миссии Маркус Риттер и заместитель мэра Ехегнадзора. База будет ориентирована, в первую очередь, на приграничные районы Араратской области", - говорится в сообщении.
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