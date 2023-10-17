Миссия ЕС открыла еще одну базу в Армении

Мониторинговая миссия ЕС в Армении открыла еще одну базу.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации миссии ЕС на странице "X".

"Это последняя база, открытая согласно плану миссии. В открытии приняли участие глава миссии Маркус Риттер и заместитель мэра Ехегнадзора. База будет ориентирована, в первую очередь, на приграничные районы Араратской области", - говорится в сообщении.