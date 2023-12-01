В ФРГ арестовали подозреваемого в подготовке теракта на рождественском рынке

Правоохранительные органы ФРГ арестовали 20-летнего иракца, который планировал совершить теракт на рождественском рынке. Об этом сообщило агентство DPA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По предварительной информации следствия, мужчина, который прибыл в ФРГ в 2022 году, хотел напасть с ножом на посетителей одного из рождественских рынков. Он был задержан в городе Хельмштедт (федеральная земля Нижняя Саксония). Ведомство по уголовным делам не исключает, что своей целью мужчина выбрал рынок в Ганновере.

На этой неделе в Германии по подозрению в подготовке теракта были задержаны два подростка 15 и 16 лет. Один из них, по данным СМИ, является гражданином России.

Ранее глава Федерального ведомства по охране конституции Томас Хальденванг предупредил, что угроза совершения терактов в Германии выросла после обострения палестино-израильского конфликта.

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