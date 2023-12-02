Пугающая тенденция во Франции

Криминогенная ситуация во Франции остается на высоком уровне.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, одной из пугающих тенденций во французском обществе является рост преступлений сексуального характера по отношению к несовершеннолетним.

По словам главы Управления по делам несовершеннолетних страны Габриэль Хазан, служба получает по 700 сообщений в день о детском криминальном контенте, которым обмениваются в интернете.

Отмечается, что каждый год во Франции 160 тысяч детей становятся жертвами сексуального насилия.

Напомним, что это является не единственной проблемой страны в контексте борьбы с криминалом. Совсем недавно главу МВД страны угрожали убить правые радикалы, а еще раньше французские власти отказались гарантировать безопасность фанатов амстердамского "Аякса", которых было решено не допускать на игру с марсельским "Олимпиком".

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