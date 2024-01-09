В Бразилии заявили, что страна как председатель G20 будет бороться с неравенством

Бразилия во время председательства в Группе двадцати (G20) уделит особое внимание проблемам, связанным с неравенством. Об этом заявил президент республики Луис Инасиу Лула да Силва в статье, опубликованной в понедельник в газете The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мир сегодня полон противоречий. Глобальные вызовы требуют от стран приверженности и сотрудничества. Мы никогда не были столь взаимосвязаны. В то же время оказывается, что все труднее вести диалог, уважать различия и действовать сообща, - отметил он. - В обществах преобладает индивидуализм, и государства отдаляются друг от друга, это затрудняет укрепление мира и реагирование на трудные проблемы: климатический кризис, продовольственную и энергетическую нестабильность, геополитическую напряженность и войны, распространение ксенофобии и разжигание вражды".

"Эти проблемы усугубляются распространением неравенства в глобальных масштабах - между странами и внутри них, - добавил бразильский лидер. - В последние десятилетия модель экономического развития, нацеленная на вытеснение, привела к концентрации доходов, вызвала недовольство, ограничила права трудящихся и усилила недоверие к общественным институтам".

"Неравенство служит благодатной почвой для экстремизма и политической разобщенности", - подчеркнул Лула да Силва. Как он отметил, "Бразилия в прошлом месяце приняла председательство в Группе двадцати" и "сделала борьбу с неравенством во всех проявлениях центральным элементом" своей повестки. "Я надеюсь, что в течение года политические лидеры смогут встретиться в Бразилии для поиска совместных решений в свете вызовов, с которыми сталкивается все человечество", - подчеркнул президент.

В G20 входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, а также Африканский и Европейский союзы.

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