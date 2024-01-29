Израиль согласовал сделку с ХАМАС по освобождению заложников

Представители Израиля, США, Египта и Катара согласовали рамки нового соглашения о прекращении огня и освобождении заложников. По данным источника NBC, проект договоренностей сегодня будет представлен представителям ХАМАС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Договоренности, согласованные в Париже, будут предусматривать поэтапное освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, перерыв в боевых действиях, а также доставку гуманитарной помощи на территорию сектора Газа, отмечает собеседник телеканала.

Ожидается, что в обмен на это будут освобождены палестинские заключенные, находящиеся в Израиле.

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