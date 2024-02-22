В парламенте Британии разочарованы неудачным пуском ракеты Trident
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Британские парламентарии требуют объяснений неудачного испытательного запуска баллистической ракеты Trident II D5 с подводной лодки HMS Vanguard. Об этом сообщает газета Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Британские законодатели хотят получить ответы после того, как испытательный запуск ракеты, запущенной одной из атомных подводных лодок страны Trident, по сообщениям, дал осечку", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что, в частности, оппозиционная Лейбористская партия Британии требует объяснений инцидента. Как пишет газета, в среду ожидается предоставление депутатам "обновленной информации о программе ядерного сдерживания".

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