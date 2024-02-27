Хуситы назвали условия прекращения атак на израильские суда

Заместитель руководителя пресс-службы йеменского мятежного движения хуситы "Ансар Аллах" Насреддин Амер заявил, что хуситы перестанут атаковать израильские суда, если соглашение о прекращении огня в секторе Газа будет достигнуто на условиях "сопротивления". Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает RT.

Он подчеркнул, что пересмотр решения об атаках американских и британских кораблей не будет зависеть от этого. По словам Амера, данный вопрос связан с участием США и Великобритании, которые проявляют агрессию.

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