В Техасе выразили опасение о возможном отделением штата от США

Техасская газета Dallas Morning News (DMN) предупредила граждан о большом числе кандидатов на выборные должности, выступающих за отделение штата от США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы материала выражают тревогу на фоне приближения в США "супервторника", когда во многих штатах будут определены делегаты для последующих выборов президента страны. Авторы статьи отметили, что некоторые кандидаты "заходят слишком далеко в известном стремлении Техаса к независимости" и поддерживают выход штата из состава США.

"Вызывает тревогу количество кандидатов <...>, подписавших обязательство "Заберем Техас назад", - сказано в статье.

В материале отмечается, что это обязательство предполагает обещание кандидата на выборную должность ставить интересы Техаса выше общеамериканских, а также продвигать законопроект о референдуме по отделению штата от США.

В конце февраля шериф приграничного техасского округа Террелл Таддеус Кливленд обвинил президента Соединенных Штатов Джо Байдена в том, что он проводит политику открытых дверей на мексиканской границе.

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