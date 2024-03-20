Мария Захарова об обсуждениях с Ереваном вокруг урегулирования вещания российских телеканалов в Армении

Москва и Ереван находятся в контакте по вопросу урегулирования вещания российских телеканалов в Армении.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала сегодня в ходе сегодняшнего брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"Мы находимся в контакте с армянской стороной по этому вопросу, у нас проходят консультации. Обмен мнениями не завершен. Мы получили наработки со стороны Еревана, передали свои соображения, и находимся в плотном контакте. Обе страны заинтересованы в урегулировании всех имеющихся вопросов и снятии нарождающихся вопросов во взаимоуважительном ключе", - заявила она.

Захарова напомнила под какими лозунгами пришли официальные власти Армении.

"Это были лозунги максимальной открытости, тотальной свободы, транспарентности. Не хочется даже думать, что кто-нибудь из представителей нынешнего официального Еревана может пойти по стопам тех, кого критиковали и еще дальше, заняться отключением каналов, столь востребованных в своей стране", - добавила она.

Отметим, что ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что российские телеканалы, вещающие в республике, "нарушают отдельные пункты соглашения", Ереван проводил консультации с Москвой для разрешения ситуации.

Недавно министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян заявил, что Армения в ближайшее время представит России новые предложения по урегулированию вопроса вещания российских телеканалов.

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