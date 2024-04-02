В Сеуле обвинили Пхеньян в попытках влиять на парламентские выборы в Южной Корее

КНДР пытается повлиять на предстоящие 10 апреля выборы в парламент Республики Корея (РК) с помощью ракетных пусков. Об этом заявил южнокорейский президент Юн Сок Ёль, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Северокорейский режим пытается расшатать наше общество перед выборами в парламент, продолжая ракетные и другие военные провокации. Эти провокации лишь сплотят наш народ еще сильнее", - привело агентство Yonhap слова президента.

2 апреля, по оценкам Сеула, КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности в сторону Японского моря. Южнокорейские военные не исключают, что могло быть испытано гиперзвуковое оружие. 19 марта в народной республике было проведено испытание сопла твердотопливного реактивного двигателя, которым планируется оснастить новую гиперзвуковую ракету средней или большой дальности.

С похожим заявлением выступили в Министерстве объединения РК. "Правительство снова серьезно призывает Северную Корею воздержаться от злонамеренных попыток, которые стали интенсивнее в последнее время. Мы прямо говорим, что фейки, пропаганда и подстрекательство из Северной Кореи не будут работать в либеральной демократии", - указали в ведомстве. Как поясняет агентство, в последнее время в преддверии выборов значительно выросло число статей в прессе КНДР с критикой южнокорейского правительства. В январе в газете "Нодон синмун" таких статей было 7, в феврале - 12, в марте - уже 22.

Доступ к СМИ КНДР на территории Республики Корея запрещен, но сотрудник министерства объединения отметил, что южнокорейское население может прочесть статьи из ведущих изданий КНДР "различными способами".

Как сообщила центральная избирательная комиссия, явка на зарубежные участки на парламентских выборах в Республике Корея составила рекордные 62,8%. В период с 27 марта по 1 апреля за границей проголосовали 92,9 тыс. из 147,9 тыс. человек с правом голоса. Голосование за рубежом проходило на 220 участках в 115 странах. Во время парламентских выборов в 2020 году явка на заграничные участки из-за пандемии составила 23,8%. В 2016 году явка была зафиксирована на уровне 41,4%.

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