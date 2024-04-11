Принц Уильям прервал молчание в соцсетях впервые после новости о раке Кейт Миддлтон

Принц Уильям прервал молчание в Instagram впервые после того, как у его жены Кейт Миддлтон диагностировали рак, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Старший сын короля Великобритании Карла III отреагировал на новость об уходе спортсменки Рейчел Дейли из международного футбола. Принц Уильям, который является президентом Футбольной ассоциации Англии, поблагодарил девушку за ее работу.

"Спасибо за большое количество незабываемых перформансов", - написал принц Уильям.

22 марта Кейт Миддлтон заявила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Она рассказала, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости. Королевский эксперт Кэмерон Уокер считает, что состояние здоровья жены принца Уильяма позволяет ей посещать некоторые мероприятия. По его мнению, Кейт Миддлтон может выйти на публику этим летом.

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