В Израиле заявили о готовности к обороне при поддержке партнеров

Израиль готов защитить себя на земле и воздухе в тесном сотрудничестве с партнерами и будет знать, как ответить в случае нападения. С таким заявлением выступил министр обороны еврейского государства Йоав Галант после встречи с главой Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генералом Майклом Куриллой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовы защитить себя на земле и в воздухе в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, и мы будем знать, как ответить [в случае нападения]", - заявил Галант. Высказывания министра распространила пресс-служба оборонного ведомства.