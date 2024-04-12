https://news.day.az/world/1651590.html В Израиле заявили о готовности к обороне при поддержке партнеров
В Израиле заявили о готовности к обороне при поддержке партнеров
Израиль готов защитить себя на земле и воздухе в тесном сотрудничестве с партнерами и будет знать, как ответить в случае нападения. С таким заявлением выступил министр обороны еврейского государства Йоав Галант после встречи с главой Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генералом Майклом Куриллой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы готовы защитить себя на земле и в воздухе в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, и мы будем знать, как ответить [в случае нападения]", - заявил Галант. Высказывания министра распространила пресс-служба оборонного ведомства.
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